Средняя зарплата в Татарстане выросла до 89 тысяч рублей согласно Росстату

Среднемесячная заработная плата в Татарстане в мае 2025 года достигла 89,2 тысячи рублей, что на 20% выше показателей прошлого года. Согласно данным Росстата, республика сохраняет лидерство среди регионов Приволжского федерального округа по уровню доходов населения, где средний показатель составляет 77,3 тысячи рублей.

За последний год доходы татарстанцев увеличились на 16,2 тысячи рублей. По сравнению с апрелем 2025 года рост составил 6,2%. В то время как среднероссийский показатель заработной платы достиг 99,4 тысячи рублей, темпы роста реальных доходов по стране замедлились до 4,2%.

Среди соседних регионов ближе всего к Татарстану по уровню зарплат оказался Пермский край (83,9 тыс. рублей), Нижегородская (80,2 тыс. рублей) и Самарская области (77,4 тыс. рублей). Средний показатель по ПФО составил 77,3 тысячи рублей.

В республике занято более 2 миллионов человек при уровне занятости 62,2%. Наибольший спрос на рынке труда наблюдается на специалистов рабочих профессий и медицинских работников.