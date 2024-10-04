Средняя зарплата в Татарстане выросла на 20% и достигла 70,3 тысяч рублей

Средняя зарплата в Татарстане за первые семь месяцев 2024 года достигла 70,3 тысячи рублей, что на 20,1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Реальная заработная плата, которая учитывает инфляцию, также демонстрирует положительную динамику. Ее рост составил 11,3%.

По данным сервиса hh.ru, средняя предлагаемая зарплата в Татарстане за январь-июнь 2024 года составила 64,7 тысячи рублей – это на 18,3 тысячи больше, чем годом ранее.

Несмотря на позитивную динамику, зарплаты в республике пока немного отстают от среднероссийских (69,5 тысячи рублей). В то же время, Татарстан опережает по уровню зарплат другие регионы Приволжского федерального округа, где средняя предлагаемая зарплата составляет 59,5 тысячи рублей.