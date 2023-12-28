Срок регистрации права на недвижимое имущество сокращен до 5 дней

Татарстанский бизнес высоко оценил работу Росреестра республики.

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Республика
28 декабря 2023  08:23
Автор:
Дмитрий Смирнов

Пресс-служба Управления Росреестра по РТ сообщает, что в текущем году татарстанские предприниматели зарегистрировали порядка 15 тысяч прав на объекты недвижимости (как правило, это квартиры в строящихся домах, а также офисные помещения). Особо отмечено, что эта работа проходит в сокращенные сроки.

Ведомство предложило предпринимателям оценить по 5-балльной шкале скорость регистрации прав собственности, условия приема документов, возможности оформления процедуры регистрации или ее этапов в электронном виде и иные показатели. В результате средний балл по каждому показателю составил 4,8.

«Для повышения инвестиционной привлекательности региона Росреестр Татарстана упрощает процедуры ведения бизнеса. В частности, нашим ведомством реализуется ряд мер по повышению доступности госуслуг для предпринимательского сообщества. Прежде всего, речь идет о сокращении сроков регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним с 9 рабочих дней до 5», – заявила начальник отдела государственной регистрации недвижимости по инвестиционным проектам Александра Абдуллина.

Кроме того, по словам сотрудника Росреестра Татарстана, для представителей субъектов МСБ в офисах МФЦ организован отдельный прием. О результатах проведения регистрации права собственности можно узнать через смс-информирование. При возникновении вопросов по предрегистрационной подготовке документов действует бесплатная консультация по телефону 8 (843) 255-24-20. 

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