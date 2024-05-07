Стала известна праздничная программа Дня Победы-2024 в Казани

В столице Татарстана запланировано около 130 мероприятий, посвященных 79-й годовщине Великой Победы.

Ацентной площадкой в организации праздничной программы традиционно станет Площадь Тысячелетия, где уже в 09:30 фанфары объявят о начале торжества в честь Дня Победы. Трансляцию проведет телеканал «ТНВ».

В 10:00 по площади пройдут 2,5 тысячи участников парада войск Казанского гарнизона. В их числе в нарядной форме пройдут курсанты, кадеты, юнармейцы и военнослужащие города.

Затем выйдет колонна исторической техники, которую возглавят танки Т-34 и ИС-3. Также зрители увидят «Катюшу», самоходную артиллерийскую установку СУ-100, плавающий танк ПТ-76, бронетранспортеры.

Сводный хор столицы Татарстана олицетворит кульминационную точку празднования, представив театрализованную постановку на сцене под песню «День Победы».

Паралельно с этим в 11:00 в Парке Победы состоится парад школьников Казани, выступления духовых оркестров и фестиваль «Фанфары Победы».

В 18:00 на Площади Тысячелетия состоится вечерный концерт с участием местных артистов. Хедлайнером будет народный артист России Дмитрий Певцов.

Ранее мы сообщали - Казань, наряду с другими российскими регионами, отказалась от праздничного салюта в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Такую рекомендацию дали в федеральном центре безопасности.