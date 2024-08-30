Стала известна программа масштабной патриотической акции «Вступай в Армию Победы!» в Казани

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Город
30 августа 2024  09:22
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня в Казани, в День Республики Татарстан, на площади Центра семьи «Казан» состоится масштабная патриотическая акция «Вступай в Армию Победы!».

  • Выставка стрелкового вооружения: с 10:00 до 20:00 гости смогут увидеть более 50 единиц различного оружия. Желающие смогут попрактиковаться в сборке и разборке оружия на протяжении всего дня.
  • С 12:00 до 17:00 гости смогут сделать фото в специальной нейробудке и «примерить» военную форму.
  • Показательные выступления. Дважды за день, в 12:30 и 17:30, состоятся показательные выступления по тактическому армейскому бою.
  • В 12:45-13:00 пройдет встреча с Героем России Рустамом Сайфуллиным.
  • Также на протяжении всего дня будет работать мобильный пункт отбора на военную службу, где можно будет получить информацию о службе по контракту.
  • А с 13:00 до 17:00 гости смогут насладиться зрелищным мотошоу.

Кульминацией праздника станет торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации новым гражданам. Эту почетную миссию выполнит Герой России Айнур Сафиуллин на главной сцене в 19:00.

Завершится день праздничным концертом звезд российской эстрады, который пройдет с 20:00 до 22:00.

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