Стала известна программа масштабной патриотической акции «Вступай в Армию Победы!» в Казани

Сегодня в Казани, в День Республики Татарстан, на площади Центра семьи «Казан» состоится масштабная патриотическая акция «Вступай в Армию Победы!».

Выставка стрелкового вооружения: с 10:00 до 20:00 гости смогут увидеть более 50 единиц различного оружия. Желающие смогут попрактиковаться в сборке и разборке оружия на протяжении всего дня.

С 12:00 до 17:00 гости смогут сделать фото в специальной нейробудке и «примерить» военную форму.

Показательные выступления. Дважды за день, в 12:30 и 17:30, состоятся показательные выступления по тактическому армейскому бою.

В 12:45-13:00 пройдет встреча с Героем России Рустамом Сайфуллиным.

Также на протяжении всего дня будет работать мобильный пункт отбора на военную службу, где можно будет получить информацию о службе по контракту.

А с 13:00 до 17:00 гости смогут насладиться зрелищным мотошоу.

Кульминацией праздника станет торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации новым гражданам. Эту почетную миссию выполнит Герой России Айнур Сафиуллин на главной сцене в 19:00.

Завершится день праздничным концертом звезд российской эстрады, который пройдет с 20:00 до 22:00.