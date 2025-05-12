Стала известная дата проведения выпускного вечера в Нижнекамске

В Нижнекамском районе завершается учебный год для почти 4 тысяч выпускников. Торжественные мероприятия начнутся 24 мая с традиционного «Последнего звонка», а основные празднования запланированы на 27 июня – выпускной вечер пройдет на городской набережной.

Среди выпускников – 3,2 тысячи девятиклассников, около трети из которых продолжат обучение в школе. Государственная итоговая аттестация стартует 21 мая и продлится до 16 июня. По данным управления образования, в этом году сохраняется возможность пересдачи одного неудовлетворительного результата – в прошлом году этой возможностью воспользовались 34 человека, причем один из них смог улучшить результат до 100 баллов.

Особый интерес у выпускников вызывает профильная математика, обществознание и информатика, при этом растет популярность естественнонаучных дисциплин. Впервые в этом году трое одиннадцатиклассников выбрали для сдачи татарский язык. Среди девятиклассников лидерами по популярности остаются география, информатика и обществознание.

183 выпускника претендуют на получение медалей за особые успехи в обучении.