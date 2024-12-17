Стали известны цены на новогодние елки в Нижнекамске

В Нижнекамске местные жители узнали о ценах на новогодние деревья, которые колеблются от 800 до 2500 рублей. Стоимость зависит от эстетики, высоты ели и условий доставки. Для тех, кто хочет сэкономить, доступна также простая охапка хвойных веточек, цена которой составляет около 150 рублей. При выборе самого дерева есть интересные моменты: продавцы отмечают, что ели осыпаются гораздо быстрее, поэтому ассортимент чаще включает сосны.

Новогодние елки для Нижнекамска привозят из питомников, расположенных в Башкирии и Урале. Если какие-либо деревья останутся непроданными, их планируют использовать в качестве корма для животных, как сообщает НТР.