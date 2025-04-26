Стали известны лауреаты премии Тукая на 2025 год

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Республика
26 апреля 2025  11:36

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении государственных премий имени Габдуллы Тукая. В этом году награды «в порядке исключения» получили три деятеля культуры и творческий коллектив.

Среди лауреатов:

  •     Поэт Раниф Шарипов – за сборники стихов «Җомга» («Пятница») и «Бөртек бөртек яктылык» («Крупицы света»);
  •     Драматург Мансур Гилязов – за книгу пьес «Словарь любви», включающую произведения «Бичура», «Баскетболист» и «Игезәк» («Близнецы»);
  •     Фотожурналист Рифхат Якупов – за вклад в развитие татарстанской фотографии и альбом «Сабантуй»;
  •     Авторский коллектив Айрата Кашаева, Александра Полубенцева и Ильнура Гайфуллина – за постановку балета «Иакинф» в Казанском театре оперы и балета.

Премия имени Тукая вручается с 1958 года за выдающиеся достижения в литературе, искусстве и культуре Татарстана.

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