Стали известны подробности массовой аварии на Чистопольской в Казани

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Город
21 июня 2024  17:47
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня на улице Чистопольской в Казани произошла серьезная авария с участием шести автомобилей, в результате которой пострадал один человек. Ранее мы писали, что авария произошла рядом со зданием банка «Русский стандарт».

По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes Benz, женщина 1982 года рождения, при перестроении на улице Чистопольской не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с другим Mercedes Benz, двигавшимся в попутном направлении.

От удара первый Mercedes отклонился на встречную полосу, где столкнулся ещё с пятью транспортными средствами.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Nissan, которого госпитализировали с помощью скорой медицинской помощи.

Сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено дело об административном правонарушении, проводится административное расследование.

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