 Стали известны важные условия участия в состязаниях на Сабантуе в Казани
news_header_top_970_100

Стали известны важные условия участия в состязаниях на Сабантуе в Казани

Сабантуй в казанском лесопарке озера Лебяжье пройдет 24 июня.

Город
23 июня 2023  11:19
Автор:
Роза Габитова

Сабантуй в казанском лесопарке озера Лебяжье пройдет 24 июня. В пресс-службе администрации Кировского и Московского районов сообщили о важных условиях участия в состязаниях. 

Для участия в соревнованиях по борьбе корэш необходимо иметь договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, паспорт, ИНН, ПСС и медицинскую справку о допуске к участию в соревнованиях. 

Для участия в состязании по лазанию на столб и ходьбе по наклонному бревну необходимо иметь договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, паспорт, ИНН и ПСС. Без соответствующих документов участники не допускаются. 

Регистрация борцов будет проходить с 7:00 до 9:00, регистрация участников на соревнования по лазанию на столб и ходьбе по наклонному бревну — с 9:00 до 12:00. 

Состязания по национальной борьбе среди юношей начнутся в 9:00, а среди мужчин и спортивные игры — в 11:10. Награждение абсолютного батыра состоится в 15:00.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани впервые пройдет якутский народный праздник Ысыах
Полиция Татарстана перекрыла 24 канала поставок запрещенных накротических веществ
В Татарстане в девятый раз продлили штормовое предупреждение из-за пожарной опасности лесов
В Татарстане с начала года из незаконного оборота изъяли более 230 кг наркотических средств
Раис Татарстана обсудил строительство дороги Шали — Бавлы с главой «Автодора»
В больнице Челнов зафиксировали первый случай клещевого энцефалита в этом году
В Мамадышском районе Татарстана стартовало строительство розария
Казанский «Рубин» покидает защитник Али Аднан