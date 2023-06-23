Стали известны важные условия участия в состязаниях на Сабантуе в Казани

Сабантуй в казанском лесопарке озера Лебяжье пройдет 24 июня. В пресс-службе администрации Кировского и Московского районов сообщили о важных условиях участия в состязаниях.

Для участия в соревнованиях по борьбе корэш необходимо иметь договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, паспорт, ИНН, ПСС и медицинскую справку о допуске к участию в соревнованиях.

Для участия в состязании по лазанию на столб и ходьбе по наклонному бревну необходимо иметь договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, паспорт, ИНН и ПСС. Без соответствующих документов участники не допускаются.

Регистрация борцов будет проходить с 7:00 до 9:00, регистрация участников на соревнования по лазанию на столб и ходьбе по наклонному бревну — с 9:00 до 12:00.

Состязания по национальной борьбе среди юношей начнутся в 9:00, а среди мужчин и спортивные игры — в 11:10. Награждение абсолютного батыра состоится в 15:00.