Стало известно, что погибшей под поездом метро в Казани была взрослая женщина

Сегодня в Казани под колесами поезда метро погибла женщина. По словам очевидцев, движение поездов было остановлено, а пассажиров эвакуировали. На место происшествия выезжали правоохранительные органы, которые установили обстоятельства произошедшего.



Оказалось, что сообщения о том, что погибшей оказалась девочка-подросток не являются действительностью. За ребенка приняли взрослую женщину, которой, по предварительным данным, было около 40 лет.



«Движение электропоездов на станциях метро «Проспект Победы» и «Дубравная» восстановлено», – сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».