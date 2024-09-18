Стало известно, что погибшей под поездом метро в Казани была взрослая женщина

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Город
18 сентября 2024  13:29
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня в Казани под колесами поезда метро погибла женщина. По словам очевидцев, движение поездов было остановлено, а пассажиров эвакуировали. На место происшествия выезжали правоохранительные органы, которые установили обстоятельства произошедшего.

Оказалось, что сообщения о том, что погибшей оказалась девочка-подросток не являются действительностью. За ребенка приняли взрослую женщину, которой, по предварительным данным, было около 40 лет.

«Движение электропоездов на станциях метро «Проспект Победы» и «Дубравная» восстановлено», – сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

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Стало известно, что погибшей под поездом метро в Казани была взрослая женщина
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