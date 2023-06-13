Стало известно, какие объекты благоустроят в Казани в 2024 году

В Казани в будущем году продолжат благоустройство бульвара по улице Серова и территории озера Чайковое. Кроме этих объектов в городе благоустроят порядка трех десятков общественных пространств, за которые проголосовали жители столицы Татарстана. Об этом сообщил сегодня председатель Комитета внешнего благоустройства города Игорь Саляхутдинов.

«В Казани в голосовании приняли участие почти 112 тыс. человек. Это чуть больше 10% населения города. Тоже неплохой результат», — сказал он на брифинге «Об итогах Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства в РТ».

Также в текущем году Казани набрала 71,9 тыс. голосов при голосовании в программе «Наш двор». Это на 30,3 тыс. голосов больше, чем в 2022 году.

«В списке 60 дворов-лидеров, если смотреть по районам, в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах вышли в лидеры 17 дворов, в Вахитовском и Приволжском – 17, в Советском – 17, в Кировском и Московском – 16 дворов. Больше всех голосовали жители Вахитовского и Приволжского районов Казани – 21 006 голосов», - отметил он.