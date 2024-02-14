Стало известно, в каких сферах не хватает рабочих рук в Татарстане

Согласно данным единой платформы «Работа в России» больше 15 тысяч вакантных мест имеется в Татарстане, пишет «Татар-информ», ссылаясь на информацию Минтруда РТ.

Рабочие руки нужны в сферах строительства и недвижимости, транспорта, продаж и бытового обслуживания, промышленности, здравоохранения, образования и науки.

Некоторые предприятия в Татарстане даже готовы на себя взять транспортные расходы: предоставить сотрудникам служебный транспорт либо компенсировать проезд. Также они предоставляют места в общежитиях, компенсацию за аренду жилья, льготные условия кредитования, организуют медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение и профессиональное обучение.