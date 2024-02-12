Стало известно, за кого будут болеть татарстанцы на Играх Будущего

До старта самого ожидаемого события этого года – международного мультиспортивного турнира Игры Будущего осталась одна неделя. Соревнования пройдут в столице Татарстана на 9 объектах по 20 видам спорта. В них примут участие более 2 тысяч атлетов из разных стран. В том числе, во многих дисциплинах за победу поборются представители Татарстана.

Игры Будущего – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Первые соревнования стартуют 19 февраля.

Больше всего татарстанцев представлено в вызове «Спорт», где Татарстан представят команды «Ak Bars», «UNICS» и «Рубин». Хоккеист из Мамадыша – Булат Набиуллин – сыграет в составе команды «Feniks». В Сочи на соревнования по фиджитал-гонкам в составе команды «Electro Karting» отправятся Борис Гарифуллин и Анвар Тутаев.

В дисциплинах вызова «Стратегия» татарстанские атлеты примут участие в соревнованиях Мир Танков. За команду «Scandal» выступит Арсений Батюшков, за команду «Synergy.0ilGas» - Кирилл Мишутин.

Вызов «Тактика» включает в себя популярные шутеры в сочетании с лазертагом. От республики выступят Арман Каримов (команда «Antayd») и Артемий Марасинский («Synergy.Repulse») в Warface, а Айрат Гайнуллин из команды «Pepe eSports» выступит в соревнованиях по Standoff2.

Помимо основной программы, на турнире Игры Будущего представлены 5 дисциплин расширенной программы. Как минимум в 2 демо-дисциплины заявились татарстанцы: Ирек и Малик Ризаевы в фиджитал-BMX в составе команды «CHAIN CREW», а также Георгий Беляев и Никита Яушев из Казани в команде «TURBO DRONES» на гонке дронов.