Станцию скорой медицинской помощи в Казани отремонтируют к декабрю

На портале госзакупок появилась информация о тендерах на ремонт Станции скорой медицинской помощи в Казани и капитальный ремонт Тюлячинской центральной районной больницы.

На преображение помещений казанской скорой помощи планируется выделить 9,5 миллионов рублей. Согласно тендерной документации, подрядчику предстоит заменить потолки, утеплить перекрытия, установить новые светильники и сплит-системы. Помимо этого, планируется закупка современной мебели, в том числе специализированных холодильных шкафов.

Бюджет капитального ремонта Тюлячинской ЦРБ значительно больше – более 33,7 миллионов рублей. В эту сумму включены не только сами ремонтные работы, но и приобретение современного медицинского оборудования, мебели и инвентаря. Кроме того, планируется благоустройство прилегающей к больнице территории.