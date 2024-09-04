Станцию скорой медицинской помощи в Казани отремонтируют к декабрю

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Город
4 сентября 2024  07:53
Автор:
Эндже Гарафиева

На портале госзакупок появилась информация о тендерах на ремонт Станции скорой медицинской помощи в Казани и капитальный ремонт Тюлячинской центральной районной больницы.

На преображение помещений казанской скорой помощи планируется выделить 9,5 миллионов рублей. Согласно тендерной документации, подрядчику предстоит заменить потолки, утеплить перекрытия, установить новые светильники и сплит-системы. Помимо этого, планируется закупка современной мебели, в том числе специализированных холодильных шкафов.

Бюджет капитального ремонта Тюлячинской ЦРБ значительно больше – более 33,7 миллионов рублей. В эту сумму включены не только сами ремонтные работы, но и приобретение современного медицинского оборудования, мебели и инвентаря. Кроме того, планируется благоустройство прилегающей к больнице территории.

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