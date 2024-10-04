Старинная усадьба за рубль? В Татарстане распродают исторические здания

Власти республики распродают предпринимателям исторические здания всего за 1 рубль. Однако есть одно условие. Новый владелец обязан отреставрировать здание в течение 5 лет. Потом старинный особняк можно превратить в отель, ресторан или музей.

Сейчас на аукцион выставлены три исторических здания в Елабуге и Чистополе. В ближайшее время список лотов пополнится еще 14 объектами, в том числе домом купца Каретникова на улице Баумана в Казани.

Программа «1 рубль за историческое здание» уже помогла найти новых хозяев для 13 памятников архитектуры.