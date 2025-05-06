Стартап для студентов: 1 млн рублей на инновационные проекты

Фонд содействия инновациям открыл прием заявок на шестой сезон конкурса «Студенческий стартап». Участники — студенты и аспиранты российских вузов — смогут получить гранты в размере 1 млн рублей. Всего планируется поддержать 2,5 тыс. проектов. Заявки принимаются до 20 мая 2025 года.

С 2026 года к конкурсу допустят ординаторов и аспирантов научных организаций. Программа поддерживает проекты с потенциалом коммерциализации в семи направлениях, включая цифровые технологии, медицину, биотехнологии и креативные индустрии.

Участвовать могут студенты и аспиранты аккредитованных вузов, ранее не получавшие грант по этой программе. Заявки подаются через сайт конкурса.

В Татарстане за три года 734 из 4518 поданных заявок стали победителями. Конкурс соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», помогая молодым новаторам реализовать свои идеи.