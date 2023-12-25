Стартовал главный детский праздник

Сегодня в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена» проходит Республиканская новогодняя ёлка. Ее лейтмотивом стали дружба и движение к своим мечтам.

Елка собрала около 17 тысяч детей со всей республики. Более половины из них — дети участников СВО, а также это отличники учебы, победители творческих и спортивных конкурсов, активисты.

Гостей поприветствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов:

«Ежегодно республиканская ёлка собирает тысячи ярких и талантливых ребят со всей республики. Мы, взрослые, любим вас и гордимся вами. Мы стремимся сделать все, чтобы вы выросли счастливыми, умными, здоровыми и достойными людьми. В ваших руках — будущее нашей Родины». Также глава республики отметил, что талантливые школьники вносят свой вклад в развитие и процветание страны и республики. «Благодаря вашим стараниям и заслугам Татарстан в 2023 году стал победителем Всероссийских конкурсов «Самый читающий регион», «Регион добрых дел», занял второе место по количеству медалей на конкурсе профессионального мастерства чемпионата «Абилимпикс», — сказал он.

Кроме того, наш регион 11-й год подряд сохраняет третье место по числу победителей и призеров на Всероссийской олимпиаде школьников. Минниханов также сообщил, что впереди всех ждёт не менее насыщенный и интересный год. Следующий год объявлен в республике Годом научно-технологического развития. Кроме того, 2024 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом семьи.

«Семья — главная ценность любого общества. Это самое дорогое, что у нас есть, наша поддержка и опора», — подчеркнул Раис Татарстана.

В ходе новогоднего интерактива зрители из разных секторов по команде ведущих вставали и танцевали под зажигательные мелодии, повторяли кричалки, отвечали на вопросы.

Из-за большого числа гостей сегодня будет организовано два мероприятия: в 12 часов — для ребят из районов республики и в 16 часов — для представителей Казани. После представлений каждый зритель получит сладкий новогодний подарок.