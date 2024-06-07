Стартовал конкурс роликов про науку

Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» объявил о старте Всероссийского конкурса научно-популярных фильмов «Наука как искусство» среди учащихся средней школы и студентов техникумов, колледжей, высших учебных заведений.

Целью конкурса является вовлечение подрастающего поколения в науку, активизируя их творческую, познавательную и интеллектуальную инициативу, показывая красоту и увлекательность научных исследований, его знакомство с научными школами и их выдающимися представителями.

На конкурс принимаются научно-популярные фильмы об открытиях в области физики, химии, механики, биологии, техники и сельского хозяйства российскими учеными и/или о личностях выдающихся российских ученых. Максимальная продолжительность видеоролика – пять минут.

Участвовать в конкурсе могут учащиеся средней школы и студентов техникумов, колледжей, высших учебных заведений трех возрастных категорий, граждане Российской Федерации. Будет три возрастные категории: от 10 до 14 лет; от 15 до 18 и старше 19 лет.

В каждой возрастной категории будут определены по три победителя. Участник, занявший первое место, получит ноутбук, второе – смартфон, а третье – смарт-часы. «У нас есть несколько тематик для роликов: об открытиях в области химии, физики, энергетики, механики, сельского хозяйства, биологии, о выдающихся ученых Поволжья», – рассказала научный сотрудник ФИЦ Казанский научный центр РАН Анна Морозова.

Прием заявок на конкурс уже стартовал с 1 июня. Для участия в конкурсе нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Снятый ролик, например, объясняющий какое-нибудь природное явление и лучше с использованием компьютерной графики, надо загрузить на свою страницу ВКонтакте. Затем конкурсант на должен поместить ссылку на это видео ВКонтакте в созданном личном кабинете на сайте конкурса. Кстати, там же можно проголосоать за лучшую работу.

Итоги конкурса будут поведены в полдень 15 августа.