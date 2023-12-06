Стартовал новогодний конкурс от Госавтоинспекции Казани

Стартовал прием заявок на новогодний конкурс от Госавтоинспекции и ГБУ «БДД», сообщают правоохранители.

Что нужно сделать:

- детям от 5 до 10 лет – аксессуар со световозвращающими элементами, который можно носить на улице в темноте;

- детям от 11 до 15 лет – баннер социальной рекламы о соблюдении ПДД;

- детям от 16 лет и взрослым – видеоролик продолжительностью не более минуты на тему «Всей семьей за безопасность дорожного движения»;

- всем участникам – подписаться на телеграм-каналы Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан и ГБУ «БДД» и заполнить заявку.

Работы до 18 декабря, итоги подведут уже 25-го.

Аксессуары со световозвращающими элементами нужно сфотографировать. Фотографии аксессуаров, баннеры и ролики вместе с заявкой направить на почту propaganda_gbubdd@mail.ru.

Призеры получат сертификаты в магазин электроники и бытовой техники.