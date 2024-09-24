Стартовал прием заявок на грантовый конкурс для молодежи Татарстана

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Республика
24 сентября 2024  08:58
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане стартовал прием заявок на грантовый конкурс в рамках республиканского молодежного форума «Наш Татарстан». Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которые зарегистрировались в качестве участников форума, могут получить до 1 миллиона рублей на реализацию своих проектов.

Всего в рамках конкурса будет представлено 18 номинаций. Прием заявок на грантовый конкурс продлится до 12:00 20 октября.

Как отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, грантовый конкурс в рамках форума «Наш Татарстан» проводится уже второй год подряд. В 2022 году на грантовый конкурс в рамках форума «Наш Татарстан» поступило более 190 заявок. Победителями стали 19 проектов, общая сумма грантов составила 6 334 000 рублей.

Организаторами конкурса выступили Росмолодежь, Министерство по делам молодежи Татарстана и АНО «Татарстан – территория возможностей».

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