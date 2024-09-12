Стартовал прием заявок на VI сезон фестиваля «Театральное Поволжье»

Объявлен старт шестого сезона фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Проект, проходящий под патронажем полпреда президента в ПФО Игоря Комарова, приглашает к участию юные дарования со всего округа.

Фестиваль, за пять лет выросший втрое, стал крупнейшим театральным событием Приволжья. В прошлом году в нем приняли участие 20 тысяч юных артистов и более 200 тысяч зрителей.

К участию приглашаются детские (6-17 лет) и молодежные (18-35 лет) любительские театральные коллективы. Заявки принимаются на сайте театральноеприволжье.рф до 27 марта 2025 года.

Отбор участников пройдет в два этапа: заочный (по видеоматериалам) и очный. В финал выйдут 28 лучших спектаклей – по одному от каждой возрастной категории от каждого региона ПФО.

Спектакли-финалисты будут доступны для онлайн-просмотра на сайте фестиваля. Победители в номинациях «Лучший молодежный спектакль» и «Лучший детский спектакль» получат гранты на постановку новых спектаклей или возможность отправиться в образовательный тур. Лауреатов в индивидуальных номинациях ждут туристические путевки от проекта «Больше, чем путешествие».

Торжественное объявление лауреатов и церемония закрытия фестиваля состоятся 27 марта 2025 года в Ижевске и будут транслироваться в прямом эфире.