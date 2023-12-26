Стартовал сбор подписей в поддержку Владимира Путина

- Оставила свою подпись за Владимира Владимировича Путина, потому что считаю, он сейчас как никогда нуждается в нашей поддержке, - объяснила нам свой выбор депутат Казанской городской Думы Мадина Сабиржан. - У такой величайшей страны может быть только такой выдающийся лидер, как он.

Пришел оставить подпись и генеральный директор казанского порохового завода Александр Лившиц.

- Я человек, имеющий твердую гражданскую позицию, - заявил Александр Борисович. - Для себя решил поддержать кандидатуру Владимира Владимировича. Решение базируется на жизненных принципах и опыте, который я получил. Мне 53 года, и я застал разные периоды в истории нашей страны, то есть могу сравнить то, что было и что есть. При Владимире Путине страна стала сильнее во всех отношениях.

Пришел поставить свою подпись и 29-летний специалист казанского авиационного завода имени С.П.Горбунова Наиль Ракипов.

- Считаю это своим гражданским долгом, потому что вижу, как Владимир Владимирович за такое короткое время поднял рабочую молодежь, - отметил Наиль. - И социальные программы, и поддержка молодых семей, молодых специалистов - все это большая проделанная работа. Много разных программ, которые облегчают нам жизнь. Работаю на заводе уже семь лет, поэтому могу все это подтвердить.

77-летний пенсионер Рафаил Агзямов уверен, что на данный момент в России нет другого такого государственного деятеля, кроме Путина, который смог бы так постоять за свою страну.

- Пару лет назад поздравлял Владимира Владимировича с днем рождения, - поделился наш собеседник. - И мне пришел ответ: «Ваше поздравление вручено адресату!» Желаю нашему Президенту крепкого здоровья.

Учитель младших классов школы №135 Айсылу Даминова благодарна Путину за улучшение сферы образования.

«Наша страна процветает, и я горжусь тем, что живу здесь», - добавила женщина.

30-летний специалист в области IT-технологий Владимир Паранин на вопрос «КВ» ответил кратко: «А почему нет?»

Руководитель Казанского местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Владислав Тарасов объяснил «КВ», что сбор подписей в Казани и других городах РТ начат с 23 декабря. В столице РТ подписи собирают в пяти крупных торговых центрах - «Тандем», «Парк Хаус», «Кольцо», «ГоркиПарк» и KazanMall. Работают точки с понедельника по субботу с 12.00 до 20.00. С 30 декабря по 3 января - выходные, однако с 4 января - по прежнему расписанию.

- С собой нужно иметь паспорт, - уточнил Владислав. - Приходят люди разного возраста, в том числе и молодежь.

Отметим, что сбор подписей продлится до 21 января.