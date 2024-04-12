Стартовал завершающий этап ремонта третьего коллектора на улице Амирхана

Ремонтные работы проводятся на участке от перекрестка ул.Ф.Амирхана с ул.Четаева вдоль корпуса КНИТУ им.Туполева-КАИ, сообщил директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

Из трубопровода перед началом работ достали 1,2 тысячи тонн загрязнений. Далее последует прогрев рукава трубопровода для полимеризации и затвердевания. Заключительным этапом ремонта станет охлаждение конструкции.

«Работы с окончательным благоустройством на данном участке по графику планируем завершить в июле этого года.

В результате город получит усиленную конструкцию трубопровода, которая позволит выдерживать нагрузку грунта, грунтовых вод и дорожного движения над коллектором. Расчетный срок службы обновленного коллектора составит не менее 50 лет», - прокомментировал Андрей Егоров.