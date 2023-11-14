Стартовало голосование, определяющее ведомственные приоритеты

Татарстанцы имеют возможность корректировать направления работы республиканских министерств.

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Республика
14 ноября 2023  14:15
Автор:
Дмитрий Смирнов

С прошлого вторника началось онлайн-голосование по определению приоритетных направлений работы для шести министерств Татарстана: здравоохранения, культуры, образования и науки, труда, занятости и соцзащиты, спорта, а также министерства по делам молодежи. Каждый взрослый гражданин может выбрать, что особенно важно для него лично будет в следующем году.   Причем, можно не только выбрать из предложенных вариантов. Но и предложить собственный. 

Своим мнением об инициативе, которая реализуется с 2018 года, поделились спикеры из Татарстана. Так, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова отметила, что «инициатива открывает новые горизонты для развития региональной политики и укрепления взаимодействия между властью и гражданами». Павлова также обратила внимание на ряд ключевых, на ее взгляд, аспектов. В первую очередь она выделила то, что онлайн-голосование позволяет жителям республики прямо влиять на формирование целей и задач министерств, что максимально учитывает интересы граждан. Вторым важным моментом является то, что решения и предложения экспертов министерств становятся доступными для общественности. Это способствует прозрачности и обсуждению стратегических планов развития, считает эксперт. «При этом голосование предоставляет гражданам возможность не только поддержать сформулированные экспертами цели и задачи, но и внести свои собственные предложения, что способствует более широкому вовлечению населения в управление регионом», – говорит она.

Кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин поддерживает мнение коллеги и считает, что онлайн-голосование нацелено, прежде всего, на повышение уровня вовлеченности граждан в процессы принятия управленческих решений.

Такая обязательная публичная отчетность органов власти по реализации целей и задач, сформированных совместно с населением, «сильно мотивирует министерства» на ответственный подход к онлайн-голосованию, говорит эксперт.
Доктор философских наук, профессор Олег Агапов также акцентирует внимание на том, что любой житель республики может не только проголосовать за цели и задачи, которые сформировали эксперты министерств, но и предложить свои варианты.

«Онлайн-голосование по определению приоритетных направлений происходит не в первый раз, но каждый год – это экзамен как для институтов гражданского общества, так и для структур муниципальной и региональной власти», – отмечает он.

В этом году в народном голосовании на портале госуслуг РТ приняло участие свыше 37 тысяч человек. Проголосовать можно до 6 декабря на портале госуслуг РТ в разделе «Опросы жителей» и в мобильном приложении «Услуги РТ». Подробная информация о проекте доступна на специальном портале, а также сайтах ведомств в разделе «Публичное формирование целей и задач».

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