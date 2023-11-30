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Стартовало обучение молодых людей обращению с деньгами в игровом формате

Татарстанские учащиеся могут принять участие в интерактивных онлайн-уроках Банка России по финансовой грамотности.

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Республика
30 ноября 2023  10:12
Автор:
Дмитрий Смирнов

С сегодняшнего дня и по 8 декабря будут проходить уроки финансовой грамотности. Они ориентированы на учащихся школ и колледжей. Проходить эти уроки будут в онлайн формате. Такие уроки являются составной частью программы Банка России нового формата: «C деньгами на «ты», или зачем быть финансово грамотным?» и «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами».

Участники уроков отправятся в путешествие в город финансовой грамотности — место, где люди и магические существа хранят тайны управления финансами. Они поделятся своими знаниями и ценными артефактами, которые помогут научиться обращаться с деньгами. Для этого нужно будет решать интерактивные задания по управлению деньгами и копить артефакты за правильные ответы. 

Во время уроков участникам расскажут о том, как планировать бюджет, осознанно тратить и бережно копить. На примерах разберут, как работают вклады и кредиты, как избегать рисков и что нужно делать, чтобы не попадаться в ловушки мошенников. 

Присоединиться к путешествию можно самостоятельно или вместе с классом. На сайте  (https://lab.dni-fg.ru/) можно ознакомиться с расписанием и выбрать подходящее время.  

Участие в программе дает школьнику право на получение соответствующего сертификата.

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