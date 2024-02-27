Стартовало строительство мостового сооружения на трассе Казань – Оренбург

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Республика
27 февраля 2024  13:19
Автор:
Эндже Гарафиева

Трасса Казань-Оренбург в этом году реконструируется в обход села Сокуры.

На 24 км автодороги началось строительство путепровода. Так, рабочие сейчас устанавливают пять опорных конструкций. Они используют железобетонные балки для пролета, укладывают гидроизоляцию и двухслойное покрытие на мост.

Отмечается, что старый мост через реку Меша снесут и построят новый длиной в 175 метров.

На площади реконструкции протяженностью в 24 км планируют построить 2 моста, 6 путепроводов, 4 транспортные развязки, 2 разворотных съезда, 1 переезд для сельхозтехники и 6 пешеходных переходов. Движение здесь станет четырехполосным.

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