Стартовало строительство мостового сооружения на трассе Казань – Оренбург

Трасса Казань-Оренбург в этом году реконструируется в обход села Сокуры.

На 24 км автодороги началось строительство путепровода. Так, рабочие сейчас устанавливают пять опорных конструкций. Они используют железобетонные балки для пролета, укладывают гидроизоляцию и двухслойное покрытие на мост.

Отмечается, что старый мост через реку Меша снесут и построят новый длиной в 175 метров.

На площади реконструкции протяженностью в 24 км планируют построить 2 моста, 6 путепроводов, 4 транспортные развязки, 2 разворотных съезда, 1 переезд для сельхозтехники и 6 пешеходных переходов. Движение здесь станет четырехполосным.