Старый Казанский зооботсад ветшает, а мог бы удивлять гостей

Старая часть Казанского зооботсада - это территория с уникальными историческими зданиями. Однако из-за плачевного состояния использовать их нельзя. Нужна скорейшая реконструкция. И уже есть интересные планы по обновлению старого зооботсада.

В докладе директора МБУК «Казанский зооботсад» Сергея Павлова на аппаратном совещании в исполкоме прозвучали тревожные ноты. То, с чего, собственно, началась история этого легендарного места, - а именно ботаническая коллекция - находится сейчас в рискованном положении. Здание оранжереи, где произрастают живые экспонаты коллекции, изношено примерно на 80%. Дополняя мрачную картину, Павлов рассказал, что в оранжерее давно уже сыплются штукатурка и фрагменты старой кладки, периодически вырубается электричество (что само по себе пожароопасно). Более того, иногда сверху падают купольные стекла. Один этот факт красноречиво свидетельствует о состоянии здания. Естественно, посетителей туда не пускают вот уже несколько последних лет.

А ведь это живая (пока живая) история города. Ботаническая коллекция была выставлена в 1806 году, с чего и началась история Казанского зооботсада. Поэтому он по праву считается старейшим в России. Да и до сих пор в стране нет таких аналогов, где на одной площадке собраны и зоологическая, и ботаническая коллекции. Более того, некоторые здания старой части Казанского зоопарка, известной каждому взрослому казанцу с раннего детства, являются памятниками истории и культуры. В 2011 году подписано соответствующее охранное обязательство на объекты культурного наследия республиканского значения - на здание кружка юннатов - дом Фукса, построенный в XIX веке, некоторые ботанические участки открытого грунта и оранжерею. Кстати, дом Фукса находится примерно в таком же незавидном состоянии, что и оранжерея. То есть им обоим нужна срочная реконструкция. По большому счету она не помешает всей исторической территории старого зооботсада. Все вольеры там устарели и обветшали. Видимо, поэтому 20% из них уже не используются.

Возвращаясь в сегодняшний день, Сергей Павлов напомнил, что в Казанском зооботсаду представлено 4512 экземпляров 1098 видов растений. Причем встречаются и долгожители: трахикарпусу высокому 190 лет, можжевельнику казацкому - 180 лет, финику канарскому - 100 лет.

Выход из положения активно ищут: разработан проект реконструкции здания оранжереи. В настоящий момент он направлен на согласование в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, управление архитектуры и градостроительства исполкома Казани и Комитет по охране объектов культурного наследия РТ. Дополнительно концепция проекта предполагает, что на исторической территории зооботсада организуют зоны, соответствующие таким природным объектам, как остров Врангеля, река Уссури и озеро Байкал. Затем в этих зонах пропишут обитающих там редких краснокнижных животных: снежного барса, дальневосточного леопарда, амурского тигра, моржа, овцебыка, белоплечего орлана и некоторых других. А такие краснокнижные животные, как тигровый питон, кайман, каймановая черепаха, белохвостый орлан, орел-могильник, сокол-балобан, сине-желтый ара здесь уже проживают.

Проект интересный, дело осталось за малым - найти на него средства. В этом плане в зооботсаду очень рассчитывают на запланированный в скором времени визит Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Именно благодаря его поддержке в Казани появилась новая часть зоопарка - «Река Замбези». Этот уютный уголок Африки в сердце столицы Татарстана с 2020 года посетили более 2 млн человек. Для сравнения - старый зоопарк за тот же период посетили только чуть более 500 тысяч человек. Сергей Павлов отметил тенденцию на увеличение посетителей «Реки Замбези» год от года. Рекордное количество пришлось на прошлый год - 781 тысяча посетителей.