Стелу трудовой доблести установят на берегу озера в Зеленодольске

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Республика
17 апреля 2025  16:38

Зеленодольск определил место для установки памятной стелы, посвящённой присвоению городу почётного звания «Город трудовой доблести». Как сообщил глава района Михаил Афанасьев, монумент появится на берегу городского озера — визитной карточки Зеленодольска.

«Это центральное место, которое станет достойным обрамлением для стелы. Особенно эффектно она будет смотреться с вечерней подсветкой, отражаясь в водной глади», — отметил Афанасьев.

Зеленодольск станет первым городом трудовой доблести, где памятный знак разместят у воды. Работы планируется завершить в текущем году, хотя точные сроки пока не называются.

Напомним, почётное звание было присвоено Зеленодольску указом президента России Владимира Путина 15 января 2025 года за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

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