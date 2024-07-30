Стобалльникам Татарстана заплатят за успешную сдачу ЕГЭ

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Республика
30 июля 2024  16:27
Автор:
Дмитрий Смирнов

На традиционном брифинге, проходящем в правительстве Татарстана Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин озвучил радостную для всех выпускников республики и их родителей инициативу.

Было решено, что уже в эту экзаменационную кампанию сдавших выбранный предмет на 100 баллов поощрят материально. Размеры таких поощрений – 15, 20 или 35 тысяч рублей. Сумма зависит от того, сколько именно экзаменов сдал выпускник на максимальное количество баллов. Вознаграждение выплачивается, увы, только один раз.

Согласно озвученной министром статистики, в этом году в Татарстане 342 человека стали стобалльниками.  А две выпускницы набрали 100 баллов сразу по трем дисциплинам. Молодые татарстанцы с такими выдающимися результатами, в основном, проявляют патриотизм и остаются в местных вузах. Но тем не менее, некоторая часть продолжает учебу в Москве и Санкт-Петербурге. Чаще всего выпускники выбирают такие направления как филология и информационные технологии.

 

 

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