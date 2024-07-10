Стоимость аренды квартир в Казани снова подорожала

Стоимость аренды жилья в Казани продолжает ускоренно расти. По данным Циан.Аналитики, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Казани составляет 29 тысяч рублей, а двухкомнатной – 45 тысяч рублей. Об этом пишет РБК. За последние полгода цены выросли на 9% и 11% соответственно, в то время как в прошлом году за аналогичный период цены повышались медленнее – на 2% и 6%.

Эксперты связывают ускорение роста цен с сезонным фактором, началом нового учебного года и делового сезона, а также с перетоком спроса из сегмента новостроек и вторичного рынка. В Казани, как в крупном туристическом центре, на цены также влияет снижение предложения из-за перетока помещений в сегмент краткосрочной аренды.

По данным Циан.Аналитики, наибольшая доля рынка аренды жилья в Казани сосредоточена в Советском районе (33%), за ним следует Ново-Савиновский (20%). Также высокая концентрация предложений в Приволжском (16%) и Вахитовском (15%) районах.