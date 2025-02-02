Стоимость аренды офисов в Казани за прошлый год выросла на 60%

По данным консалтинговой компании CORE.XP, средняя стоимость за квадратный метр в казанских офисах составляет 1,5 – 2 тысячи рублей, включая НДС. Таким образом рост арендных ставок за год составил 60%.

Эксперты отмечают нехватку качественных офисных помещений, что также «подогревает» цены за аренду. На конец прошлого года доля подобных помещений на рынке составляла всего 6%.

Известно, что с 2021 по 2023 годы в столице РТ не было введено в эксплуатацию ни одного качественного нового офисного здания. В 2024 году был введен 1 бизнес-центр общей площадью 7,8 тыс. квадратных метров.