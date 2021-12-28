 Стоимость приготовления чак-чака в РТ в этом году выросла на 7%
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Стоимость приготовления чак-чака в РТ в этом году выросла на 7%

Сейчас стоимость приготовления национальной сладости составляет 354,5 рубля.

Республика
28 декабря 2021  12:33
Автор:
Николай Лукоянов

В этом году приготовить чак-чак обойдется дороже, чем в прошлом на 7%. Индекс чак-чака в этом году посчитал Нацбанк РТ. 

В этом году средние затраты на приготовление национальной сладости на 6-7 человек выросли на 6,9%. Это связано с ростом цен на ингредиенты, которые входят в состав чак-чака.

Мед, который входит в состав, подорожал на 1,4%. Снижения урожая пшеницы в этом году привело к подорожанию удобрений и сельхозтехники и росту цен на муку. В Татарстане годовой прирост цен на сахар составил 2,7%.

 

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