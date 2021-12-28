Стоимость приготовления чак-чака в РТ в этом году выросла на 7%

В этом году приготовить чак-чак обойдется дороже, чем в прошлом на 7%. Индекс чак-чака в этом году посчитал Нацбанк РТ.

В этом году средние затраты на приготовление национальной сладости на 6-7 человек выросли на 6,9%. Это связано с ростом цен на ингредиенты, которые входят в состав чак-чака.

Мед, который входит в состав, подорожал на 1,4%. Снижения урожая пшеницы в этом году привело к подорожанию удобрений и сельхозтехники и росту цен на муку. В Татарстане годовой прирост цен на сахар составил 2,7%.