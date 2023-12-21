Стоимость проезда по трассе М-12 пересчитали

На недавней прямой линии Президента России Владимира Путина 14 декабря один из жителей Москвы поделился своей тревогой по поводу дороговизны проезда по трассе М-12. Предварительная цена проезда по ней составляет 7 рублей за километр. Если взять участок М-12 от Москвы до Владимира, а это где-то 180 км, то отдать придется примерно 2,5 тысячи рублей. А когда откроют трассу прямо до Казани, то цена составит почти 6 тысяч рублей, посчитал обратившийся. Ведь протяженность пути - 816 км. Для сравнения: в России уже давно существует платный участок трассы М-4 до Ростова и Краснодара. Он тоже составляет около 800 км. Поездка по нему обходится в 4 тысячи рублей.

Владимир Владимирович на это ответил, что, возможно, не на каждом участке М-12 будет одинаковая стоимость. Глава государства припомнил, что итоговая цифра должна быть где-то около 4 - 4,5 тысячи рублей. «Но я проверю», - резюмировал он.

И реакция, надо сказать, была молниеносной. ГК «Автодор» (которая, собственно, и отвечает за обслуживание платной трассы) оперативно сообщила, что стоимость проезда по трассе М-12 от Москвы до Казани для легковых авто составит 4481 рубль. Точно уложились в цифры, озвученные президентом! Конечно же, это без учета бензина для легкового автомобиля.

При этом Путин подчеркнул, что по закону дороги могут быть платными только тогда, когда есть альтернативные пути проезда. Вот давайте и рассмотрим имеющиеся у простого казанского автолюбителя, которому позарез нужно попасть в Москву, альтернативы.

Стоимость места в плацкартном вагоне скорого поезда, как выяснил корреспондент «КВ», стартует от 1600 рублей.

Проехаться в купе, при условии что покупаешь билеты загодя и не особо капризничаешь по поводу времени отправления, - ненамного дороже: можно найти за менее чем 2000 рублей. Если комфорт - это самое важное в жизни, то можно прокатиться и в СВ от 6 тысяч рублей.

Самый недорогой авиабилет из Казани в Москву на ближайшее воскресенье стоит 3564 рубля (за багаж придется доплатить 989 рублей). Лететь меньше двух часов. Хотя с учетом дороги до аэропорта, ожидания там и маршрута от аэропорта до точки назначения время в пути может увеличиться часов до 6.

Теперь стоит указать основное конкурентное преимущество автомагистрали М-12. Как неоднократно рассказывали ее создатели, благодаря новой дороге время в пути из Москвы в Казань должно занять около 6 часов 30 минут.

Конечно, на самолете можно добраться быстрее и примерно за те же деньги. При этом надо учитывать, что водитель проводит 6 с половиной часов за рулем, то есть в сконцентрированном состоянии. А в самолете или поезде можно расслабиться.

Для кого же в сухом остатке подойдет новая трасса М-12? Прежде всего для любителей испытать себя. Также для тех, кто не может представить жизнь без продолжительных поездок за рулем. Проезд по трассе поможет сэкономить бюджет путешествующим всей семьей. И конечно же, она окажется незаменимой в случае ажиотажа вокруг билетов на поезд и самолет, когда попасть в столицу нужно быстро и срочно.

Федеральная трасса М-12 пройдет по территориям Кайбицкого, Апастовского, Верхнеуслонского, Лаишевского и Пестречинского районов. Протяженность автодороги по Татарстану составит 142 км. Магистраль позволит сократить время поездки из Казани до Москвы почти в два раза - с 12 до 6,5 часа.