Стоит ли кормить детей грудью до пяти или даже шести лет?

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Наверное, каждый родитель знает о том, что грудное молоко является самым ценным и полезным продуктом питания для малыша. Оно содержит более тысячи компонентов, формирующих здоровье ребенка. Никакие смеси, даже самые дорогие и качественные не смогут его заменить. А самое удивительное то, что состав грудного молока меняется в зависимости от возраста, самочувствия ребенка, времени дня или ночи. То есть оно адаптируется к меняющимся потребностям малыша. Разве не чудо?

Смесь или грудное молоко. Это вечный спор среди мам. Но медициной давно уже доказано, что грудное молоко – это лучшее питание для малыша, которое сама природа и придумала. Тем не менее, активная реклама, продвижение молочных смесей вводит многих женщин в заблуждение. Производители смесей позиционируют свою продукцию, как близкую к грудному молоку по качеству, пользе и т.д. Причем дело не только в мыслях, идеях, которые продвигаются в массы, но и в количестве такой рекламы. Даже в роддомах при выписке дают определенный набор полезной продукции для малыша, в котором бывают и буклеты с рекламой различных смесей. По крайней мере при моей выписке так было.

В результате всего этого у мам складывается ложное впечатление, что можно перевести малыша на смесь без какой-либо основательной на то причины. Мол, ничего страшного, зато не будет висеть на груди часами, можно будет оставить ребенка с бабушкой, уехать куда-то, немного отдохнуть и т.д. Да и всем известно, что на смесях дети спят дольше, крепче. Пока доходы производителей смесей растут из года в год, у детей всего мира растет и заболеваемость аллергиями, ожирением. Это как минимум.

Понятно, что бывают ситуации, когда смеси, действительно, нужны, например, при недостаточной прибавке в весе у малыша или в случаях, когда мама чувствует себя обессиленной, опустошенной и кормление грудью ее даже раздражает. Существуют медицинские показания, когда сами врачи переводят ребенка на смесь. Но в остальных ситуациях, важно давать малышу именно грудное молоко. Это ведь не только питание. Оно дарит маме и малышу возможность обрести устойчивую эмоциональную связь. Младенец просит грудь не только для того, чтобы поесть. Для него – это возможность побыть с мамой, почувствовать ее тепло, услышать ее дыхание.

До скольки кормить. Этот вопрос также вызывает активные споры у мам. Одни готовы кормить ребенка грудью чуть ли не до школы, другие – ровно полгода, как рекомендует Всемирная организация здравоохранения, и ни дня больше. Если говорить о собственном опыте, то, на мой взгляд, грудное вскармливание – это самое легкое и лучшее, что придумала природа. Дочку я кормила до двух лет, потому что потом снова забеременела и пришлось отлучать ее от груди. Сын был на грудном вскармливании еще дольше – до 3,5 лет. На мой взгляд, чем дольше кормишь ребенка грудью, тем меньше он заболевает и меньше тревожится.

- В Глобальной стратегии по питанию детей грудного и раннего возраста Всемирной организацией здравоохранения рекомендовано исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев, - рассказывает «КВ» врач-педиатр участковый ГАУЗ «Городская детская больница №1» Казани поликлинического отделения №3 Екатерина Яздани. А затем для удовлетворения своих возрастающих потребностей в питании дети грудного возраста должны получать питательный и безопасный прикорм при продолжении грудного вскармливания до двух лет или более. То есть, оптимальный возраст отлучения от груди это 2-2,5 года. К третьему году жизни малыш потребляет в сутки около 200 мл молока, и этот объем незначительно покрывает его энергозатраты. В то время как пищевой стол ребенка к этому возрасту приобретает значительное продуктовое разнообразие. Также это оптимальный возраст для того, чтобы начинать выстраивать границы и постепенно воспитывать малыша. Для здоровья мамы этот период времени также оптимален: кормление грудью дает «отдых» для репродуктивной системы. У трети женщин не возобновляется овуляция в течении всего периода кормления грудью.

Что касается длительного грудного вскармливания, ВОЗ говорит, что это индивидуальный выбор каждого. Но в современной культуре такое длительное кормление грудью, учитывая низкую в этом потребность, вызывает осуждение и непонимание. Однако для некоторых мам и детей это источник комфорта. Поэтому как врач не могу вам дать категоричный запрет на кормление грудью, к примеру, до шести лет.

Лия Бодрова, детский психолог, медицинский психолог ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ, психолог-эксперт РПО по Приволжскому федеральному округу РФ:

- Нужно понимать, что психика ребенка развивается согласно возрастной периодизации. До одного года ребенок воспринимает себя и маму как единый организм. Грудь является потребностью не только в еде, но и безопасности, эмоциональной привязанности. После году у ребенка появляются обида, страх, радость, гнев, удивление, любопытство и другие эмоции. Мама становится для него уже не объектом мира, а выделенным отдельным человеком.

ВОЗ рекомендует кормление грудью до полутора-двух лет. Это связано с тем, что после года начинается введение твердой пищи в рацион. Ребенок начинает активно изучать окружающий мир, отделяться от мамы и развиваться самостоятельно. И вот уже к трем годам, когда появляется самосознание, ребенок должен сепарироваться от первоначального симбиоза с организмом мамы в физическом смысле. Очень важно, чтобы и мама психологически была к этому готова. Если раньше, когда ребенок плакал, кричал, капризничал, мама успокаивала его кормлением грудью, то теперь придется искать другие способы. И благодаря этому начинают развиваться новая стратегия реагирования, новая стратегия взаимодействия, новая стратегия социального общения с другими окружающими людьми через маму. То есть это все то, что является важным элементом развития психики.

Кормление грудью до 5–6 лет и дольше, объединение мамы и ребенка в физическом плане в этом возрасте будет замедлять психическое развитие ребенка в первую очередь. У него будут появляться неуверенность в себе, пассивность, могут возникнуть проблемы в общении и взаимодействии со сверстниками. У ребенка могут возникнуть невротические привычки, такие как сосание пальца, грызение ногтей, наблюдаться проблемы со сном, усиление страхов, тревожности, чувство неполноценности и незащищенности. Вдобавок ко всему этому возможны деформация челюсти, проблемы с речью.

К трем годам у ребенка должно появиться самосознание. Он четко должен понимать: «Есть я, как психическая структура, есть отдельно мама. Желания мама – отдельно, желания мои - отдельно». Это все соответствует кризису трех лет, когда мы видим, что у ребенка появляются протесты, он начинает отстаивать собственные границы. И если же кормление грудью продолжается, у ребенка самосознание формируется в замедленном темпе либо не формируется. У него может возникнуть задержка психического развития, как в эмоциональном плане, так и в физическом.

Марина Новикова