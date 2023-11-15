Столица Татарстана примет фестиваль единоборств

Казанский спортивный комплекс «Бустан» приглашает 19 ноября на спортивно-патриотический фестиваль «Zа будущее». Он проходит уже не в первый раз. В Казань приедут любители единоборств со всей республики. Ожидается, что их соберется более трехсот.

На фестивале покажут настоящие поединки и учебные схватки. В программу вошли такие виды как киокусинкай, спортивная борьба панкратион, джиу-джитсу. Кроме этого, запланированы выступления почетных гостей и детских танцевальных коллективов, сообщают организаторы.

Также республиканский центр «Форпост» представит на мероприятии

выставку «Костюм, оружие и снаряжение Великой Отечественной войны».

Напомним, что в предыдущий раз аналогичный фестиваль состоялся в Казани 22 октября. А самый первый пробный турнир фестиваля «Zа будущее» был 26 мая.