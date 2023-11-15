Столица Татарстана примет фестиваль единоборств

В программе мероприятия борьба и танцы.

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Республика
15 ноября 2023  09:50
Автор:
Дмитрий Смирнов

Казанский спортивный комплекс «Бустан» приглашает 19 ноября на спортивно-патриотический фестиваль «Zа будущее». Он проходит уже не в первый раз. В Казань приедут любители единоборств со всей республики. Ожидается, что их соберется более трехсот. 

На фестивале покажут настоящие поединки и учебные схватки. В программу вошли такие виды как киокусинкай, спортивная борьба панкратион, джиу-джитсу. Кроме этого, запланированы выступления почетных гостей и детских танцевальных коллективов, сообщают организаторы.
Также республиканский центр «Форпост» представит на мероприятии 
выставку «Костюм, оружие и снаряжение Великой Отечественной войны». 
Напомним, что в предыдущий раз аналогичный фестиваль состоялся в Казани 22 октября. А самый первый пробный турнир фестиваля «Zа будущее» был 26 мая.

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