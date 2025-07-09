Столица Татарстана приняла всероссийскую спортивно-патриотическую эстафету

В парке им. Урицкого в минувшую субботу состоялась всероссийская спортивно-патриотическая эстафета «От Победы к Победе!», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

​​​​​Фото: предоставлено комитетом физической культуры и спорта исполкома Казани

Порядка 100 участников соревнования пробежали дистанцию в 1418 метров, а также почтили память погибших минутой молчания.

Участники эстафеты преодолели дистанцию в 1418 метров, что символизирует количество дней и ночей Великой Отечественной войны. По окончании забега спортсмены вместе с почетными гостями почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу павшим героям Великой Отечественной войны.

Всероссийская спортивно-патриотическая акция стартовала в Москве 24 июня, в день годовщины первого Парада Победы, и финиширует 3 сентября в Южно-Сахалинске и Пекине, куда колонна участников эстафеты доставит Вечный огонь. Всего к акции присоединились 32 города из 25 регионов страны.

«Мы хотим через самый демократичный, популярный вид массового спорта объединить россиян вокруг наших традиционных исторических ценностей, показать всему миру, что помним подвиги и гордимся своими героическими предками», - сказал российский космонавт Юрий Лончаков.

В торжественной церемонии открытия спортивного праздника приняли участие депутат Государственного Совета РТ, председатель Спортивного совета РТ Марат Бариев, заместитель министра спорта РТ Алмаз Хусаинов, заместитель председателя комитета физической культуры и спорта Казани Ленар Гарифуллин, российский космонавт Юрий Лончаков, руководитель исполкома регионального отделения «Офицеры России» Юрий Матюшкин, олимпийская чемпионка по фехтованию 1976 года Валентина Никонова, мастер спорта международного класса Артем Косов, а также организаторы акции Виталий Горичев и Роман Цветков.

Акция проводится впервые при поддержке Администрации Президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», общероссийской организации «Офицеры России» и Российского союза спортсменов.