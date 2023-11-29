Столице Татарстана испытания на прочность пошли на пользу

В начале своего доклада заместитель главы исполкома Казани Ильдар Шакиров сослался на сложную геополитическую обстановку, которая испытывает на прочность всю экономику страны. Однако, по словам спикера, ей такие испытания идут только на пользу. Это лишний раз подтвердили приведенные им цифры.

Правда, итоги пока подвели только за девять месяцев этого года. Но они уже внушают немалый оптимизм. Поскольку, по словам Шакирова, основные показатели социально-экономического развития столицы Татарстана не только не ухудшились, но и выросли. К примеру, один из важнейших показателей - индекс промышленного производства за январь - сентябрь - достиг 103,3%. А именно производство является основой всей жизнедеятельности города.

Работает оно, значит, у города будут средства на развитие. В абсолютных цифрах этот показатель выглядит так: за отчетный период в Казани отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг на сумму 478,6 млрд рублей. Рост составил почти 9%.

Наиболее высокую производительность показали «Теплоконтроль», «ТатВойлок», «Татэлектромонтаж», «Вакууммаш», «Завод Элекон», «Булочно-кондитерский комбинат» и Казанский молочный комбинат. Они сумели переориентироваться на российское сырье и оборудование стран, которые не объявили санкции. Например, у "Булочно-кондитерского комбината" по итогам девяти месяцев выручка от реализации продукции составила 1,5 млрд рублей. Это на 15,5% выше уровня прошлого года.

За производительностью труда подтянулась и среднемесячная зарплата. На крупном и среднем производстве она превысила 73 тысячи рублей. В реальном выражение это плюс 13% к аналогичному периоду прошлого года. В результате по итогам первого полугодия Казань улучшила свои позиции среди городов-миллионников России по размеру средней заработной платы, переместившись с шестого места (в 2022 году) на четвертое.

За полгода предприятия города сумели привлечь 120 млрд рублей инвестиций в основной капитал. В этой сфере рост составил около трети в сопоставимых ценах. «Если говорить о частных инвестициях, привлеченных в экономику города, стоит отметить открытие нового завода по производству тротуарной плитки в Приволжском районе Казани. Инвестиции в предприятие составили порядка 400 млн рублей», - рассказал замглавы исполкома.

Значительная часть объемов, как и в прошлые годы, приходится на жилищное строительство. Всего за отчетный период в Казани ввели 1,03 млн квадратных метров жилья. По этому показателю опять рост - 45%. В физическом выражении это 15595 квартир и 1343 индивидуальных жилых дома. Весь объем строительных работ потребовал вложения порядка 43 млрд рублей.

По итогам девяти месяцев рост объемов торговли превысил 7% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и достиг в сопоставимых ценах 223 млрд рублей. Растет выручка и общепита - это почти 14 млрд рублей. Тут рост на 30%.

Большой вклад в развитие города вносит малый бизнес. Его доля в валовом территориальном продукте 42%. Также в структурах МСБ трудится треть работающего населения. Почти половину налогов в городской бюджет дает тоже малый и средний бизнес.

Численность занятых в МСБ составляет на сегодня почти 155 тысяч работников. Рост оборота малых предприятий по итогам полугодия превысил 4% к уровню прошлого года и достиг 528,5 млрд рублей. Среднемесячная зарплата работников малых предприятий составила 35 тысяч рублей, что на 9,3% выше аналогичного периода 2022-го.

К предпринимателям активно добавляются и самозанятые. На 1 ноября их в городе насчитывалось свыше 100 тысяч - с начала года рост составил почти 20 тысяч человек.

А число безработных в Казани сократилось с начала года на 29% и составляет 2261 человек. Общий уровень безработицы по городу упал до 0,35%.

«За отчетный период сохраняется естественный прирост населения, а также увеличился миграционный прирост», - закончил доклад на еще одной оптимистической ноте Шакиров.

В завершение совещания мэр Казани Ильсур Метшин выразил восхищение экономикой и жителями России (и нашего города, в частности), которые могут адаптироваться к любым неблагоприятным условиям, показывая успешное развитие.