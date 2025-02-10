Стоматологию в Константиновке закрыли из-за антисанитарии

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Город
10 февраля 2025  10:48
Автор:
Назиля Фахрутдинова

В казанском поселке Константиновка временно прекратила работу стоматологическая клиника. Причиной стали серьезные нарушения санитарных норм, выявленные специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в клинике отсутствовали необходимые помещения, такие как вестибюль и туалет для посетителей. Более того, клиника располагалась не в отдельном блоке, а гардероб для верхней одежды пациентов находился прямо в кабинете врача, где проводились медицинские манипуляции и стерилизация инструментов.

«Такое расположение помещений не обеспечивает соблюдение требований к разделению чистых и грязных зон, а также к обработке оборудования и материалов,» – подчеркнули в Роспотребнадзоре. Помимо этого, были обнаружены дефекты в отделке помещений, открытая прокладка инженерных коммуникаций и использование неподходящей мебели.

В результате проведенной проверки суд принял решение о приостановке деятельности стоматологической клиники на 60 суток.

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