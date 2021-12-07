Штраф, арест 15 суток или 5 лет лишения свободы: теперь авиадебоширов могут наказать

Почему закон был так необходим?

Во время полетов нередко бывает, когда пассажиры ведут себя агрессивно. Доходит даже до побоев и травм. Такие действия создают не только угрозу жизни или здоровью окружающих, но и безопасности полета в целом. Подобные инциденты могут стать причиной авиакатастрофы.

Новый закон позволит экипажу своевременно и эффективно реагировать на противоправные действия пассажиров и использовать для этого не подручные, а специальные средства.

Что изменится?

Командиры воздушного судна смогут отдавать распоряжения о пресечении действий пассажиров, которые создают непосредственную угрозу не только безопасности полета, но и жизни или здоровья других пассажиров.

Экипаж же получает право на основании такого распоряжения принимать все необходимые меры, в том числе меры принуждения в отношении людей, которые несут угрозу пассажирам на борту и отказываются подчиняться распоряжениям командира.

Список спецсредств, правила их применения и порядок действий экипажа установит Правительство России.

Что грозит авиадебоширам?

Действия авиадебоширов могут квалифицировать по целому ряду статей Уголовного кодекса и КоАП России. Например, за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна предусмотрены штрафы или административный арест до 15 суток, а за хулиганство на транспорте общего пользования – до пяти лет лишения свободы.

Также авиакомпании могут составлять «черный список» нарушителей. Пассажирам из этого списка могут отказать в своих услугах.