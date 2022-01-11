Штраф до 200 тысяч и до пяти лет лишения свободы: новые меры защиты животных от жестокого обращения

История вопроса

В 2018 году приняли базовый закон «Об ответственном обращении с животными», который установил требования в области защиты животных и обеспечения прав и законных интересов граждан при обращении с животными. Но не для каждого нарушения в этой сфере была предусмотрена ответственность.

Новый законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, добавляет в Кодекс об административных правонарушениях наказания за семь видов проступков. Ответственность будет зависеть от их тяжести.

За какие проступки могут оштрафовать?

За проступок будет считаться ситуация, если вы выкинули животное на улицу вместо того, чтобы передать его в другие руки или приют. За это вам могут выписать предупреждение или штраф: для граждан – от 1,5 до 3 тыс. рублей; должностных лиц – от 5 до 15 тыс. рублей; юрлиц – от 15 до 30 тыс. рублей.

Если завести в качестве домашнего питомца животное из списка запрещенных к содержанию в домашних условиях (крокодила, тигра, льва и так далее), то нарушителю также грозит штраф: для граждан – от 5 до 15 тыс. рублей; должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей; юрлиц – от 100 до 150 тыс. рублей.

За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовного преступления штраф составит: для граждан – от 5 до 15 тыс. рублей; должностных лиц – от 15 до 30 тыс. рублей; юрлиц – от 50 до 100 тыс. рублей.

А как же зоопарки и цирки?

Зоопарки, цирки, дельфинарии должны работать по лицензии и отвечать требованиям содержания животных, прописанным в законе. За нарушения – например, не приспособленное для проживания животных здание, будут предусмотрены штрафы в размере 100-200 тыс. рублей, а для должностных лиц, допустивших такое, от 30 до 50 тыс. рублей.

За игнорирование требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию предлагаются штрафы для граждан от 3 до 15 тыс. рублей; должностных лиц – от 10 до 30 тыс. рублей; юрлиц – от 50 до 100 тыс. рублей.

Бездомные животные тоже под защитой

Владельца приюта, нарушающего правила, предлагают штрафовать на сумму от 5 до 15 тыс. рублей, а его организацию – на 15-30 тыс. рублей.

Отловщик, который негуманно отнесется к бездомному животному, будет оштрафован на сумму от 5-15 тыс. рублей, а компанию могут оштрафовать на сумму от 30 до 50 тыс. рублей.

Гражданину, нарушающему правила обращения с бездомными животными, могут вынести предупреждение или назначить штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей.

Наказание для живодеров

За более тяжкие проступки по отношению к животным привлекут к уголовной ответственности. Причем она грозит не только за гибель животного или нанесенное ему увечье, но и за действия, причинившие животному боль и страдание. Такие изменения в статью 245 УК России внесли еще в декабре 2017 года.

Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.

Возбуждать и рассматривать административные дела о нарушении правил обращения с животными будут региональные органы, которые занимаются надзором в этой сфере, а также Росприроднадзор и Россельхознадзор.

Требования к местам продажи

Вторым законопроектом, прошедшим первое чтение в Госдуме, предлагается установить требования к местам, в которых животные продаются. Это, например, зоомагазины, птичьи рынки и так далее. Правила пропишет Правительство России.

Это нужно для соблюдения гуманного отношения к животным. Сейчас они зачастую содержатся в стесненных условиях, без ветеринарной помощи и ухода, лишенные нормального питания, возможности выгула и общения, с нарушениями санитарных норм.