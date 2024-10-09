Штрафы за уличную торговлю в Татарстане планируют увеличить

В Татарстане будут повышены штрафы за нарушения в организации уличной торговли, а также введена ответственность за неоплату парковки. Это решение было принято депутатами на четвертом заседании Госсовета РТ в рамках законопроекта, вносящего изменения в Кодекс РТ об административных правонарушениях.

По словам председателя Комитета по законности и правопорядку Александра Чубарова, законопроект разработан по инициативе мэрии Казани. Предлагается увеличить штрафы за торговые операции и развлекательные услуги в неустановленных местах, а также ужесточить ответственность за нарушения порядка размещения нестационарных торговых объектов. Максимальные штрафы составляют 5 тысяч рублей для граждан, 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 1 миллиона рублей для юридических лиц.

Чубаров отметил, что существует проблема в судебной интерпретации норм Кодекса административных правонарушений, касающихся неуплаты за парковку. Суды указывают на отсутствие определения в кодексе штрафа за несвоевременную оплату, хотя правила парковки требуют сделать это в течение первых 15 минут. В результате автомобилисты используют парковку неопределенное время, оплачивая её позже или в неполном объёме.