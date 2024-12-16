Штрафы за вырубку елей в Набережных Челнах в преддверии Нового года

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Республика
16 декабря 2024  12:50

Жителей Набережных Челнов предупредили о возможных штрафах за незаконную вырубку елей. На недавнем аппаратном совещании об этом сообщил замначальника полиции Управления МВД по городу Набережные Челны, подполковник Раиль Назмиев.

С приближением новогодних праздников наблюдается значительное увеличение нарушений природы, связанных с незаконной рубкой хвойных деревьев как в лесах, так и на территории городов. Чтобы предотвратить подобные правонарушения, ежегодно инициируется операция "Ель".

В рамках данной операции будет повышен контроль за движением автомобилей, а также проведены рейды, направленные на выявление и пресечение незаконной торговли хвойными деревьями.

Размеры штрафов за нарушения составляют до 4 тысяч рублей для физических лиц, до 40 тысяч рублей для должностных лиц и до 300 тысяч рублей для юридических лиц. Если же ущерб природе превысит 5 тысяч рублей, нарушители могут столкнуться с уголовной ответственностью по статьям, касающимся незаконной рубки лесных насаждений и их уничтожения или повреждения.

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