Произошло страшное ДТП в Актанышском районе

В Актанышском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. По предварительным данным, 34-летний водитель «Лады Vesta» уснул за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mitsubishi под управлением 58-летнего мужчины.

Водитель «Лады Vesta» и 7-летняя девочка погибли на месте от полученных травм. 5-летняя девочка, находившаяся в машине, госпитализирована с тяжелыми травмами. Водитель грузовика не пострадал.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следователи. Выясняются точные причины ДТП, включая возможные технические неисправности автомобиля и состояние водителя перед аварией.