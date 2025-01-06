Страховые пенсии в Татарстане вырастут на 7,3% с 2025 года

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Россия/Мир
6 января 2025  08:30

С 1 января 2025 года страховые пенсии по старости для жителей Татарстана будут увеличены на 7,3%. Об этом сообщил управляющий Отделением Социального фонда России (СФР) по Республике Татарстан Эдуард Вафин в интервью агентству «Татар-информ».  

По его словам, страховые пенсии по старости являются самым распространенным видом пенсионных выплат в регионе. Их получают более 1 миллиона 30 тысяч человек. В результате индексации средний размер пенсии в республике увеличится на 1617 рублей и составит 23 777 рублей.  

Вафин подчеркнул, что процент индексации одинаков для всех, однако конкретная сумма прибавки зависит от размера пенсии, которую человек получал до повышения.  

Также управляющий отметил, что, как и в предыдущие годы, индексация пройдет в автоматическом режиме. Пенсионерам не нужно обращаться в отделения СФР — все необходимые расчеты и изменения будут произведены без их участия.

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