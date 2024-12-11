На строительство дома-интерната для пожилых в Татарстане выделят 800 млн рублей

На реализацию проекта по возведению интерната для пожилых людей и инвалидов в Зеленодольском районе Татарстана выделят свыше 800 миллионов рублей. Эти данные озвучила заместитель министра труда, занятости и соцзащиты республики Наталья Бутаева в ходе заседания Комитета Госсовета по социальным вопросам.

По информации спикера, из государственной казны будет выделено 504 миллиона рублей, в то время как республиканский бюджет добавит 350 миллионов. Начало строительства нового интерната, рассчитанного на 120 мест, уже положено в текущем году в рамках национального проекта «Демография».

В республике Татарстан функционируют 32 государственных учреждения, предоставляющих стационарные услуги для пенсионеров и инвалидов. Это включает шесть учреждений, ориентированных на людей с психическими расстройствами, и 26 домов-интернатов, которые принимают пожилых и инвалидов. В этих интернатах проживают около 5 тысяч человек, обратил внимание Бутаева.

Среди обитателей госучреждений 61% составляют мужчины, а 39% – женщины.

Регулярные проверки проводятся во всех государственных учреждениях социального обслуживания. Каждые три года эксперты опрашивают пожилых людей, чтобы узнать об уровне удовлетворенности качеством обслуживания и условиями жизни в интернатах.

По словам замминистра, «существенных проблем в работе государственных домов-интернатов не наблюдается. Все организации располагаются в хороших условиях, нет зданий, требующих капитального ремонта или находящихся в аварийном состоянии. Обеспечена доступная среда, ведется поступление необходимого оборудования». Она также отметила, что с 2019 года на ремонт учреждений социального обслуживания было выделено около 800 миллионов рублей.