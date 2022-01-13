Строительство двух путепроводов на первом участке Вознесенского тракта завершат в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

На данный момент завершены подготовительные работы, а именно, вынос инженерных коммуникаций, ведется строительство двух путепроводов тоннельного типа и трех подземных пешеходных переходов.

Как отметил замруководителя исполкома столицы РТ Игорь Куляжев, на пересечении тракта с улицей Гвардейской строительство путепровода выполнено на 20%. На втором путепроводе на пересечении тракта с проспектом Победы — на 25%.

Он заявил, что их строительство планируется завершить в сентябре 2022 года, после чего в рабочем режиме будет запущено движение по улице Гвардейской и проспекту Победы.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что вдоль Вознесенского тракта в Казани появится 11 жилых комплексов. Помимо этого, там построят 6 школ, 14 детских садов и поликлинику.