 Строительство двух путепроводов на первом участке Вознесенского тракта завершат в сентябре
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Строительство двух путепроводов на первом участке Вознесенского тракта завершат в сентябре

После окончания работ по улице Гвардейской и проспекту Победы будет запущено движение. 

Город
13 января 2022  16:18
Автор:
Эдуард Салихов

Строительство двух путепроводов на первом участке Вознесенского тракта завершат в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани. 

На данный момент завершены подготовительные работы, а именно, вынос инженерных коммуникаций, ведется строительство двух путепроводов тоннельного типа и трех подземных пешеходных переходов.

Как отметил замруководителя исполкома столицы РТ Игорь Куляжев, на пересечении тракта с улицей Гвардейской строительство путепровода выполнено на 20%. На втором путепроводе на пересечении тракта с проспектом Победы — на 25%.

Он заявил, что их строительство планируется завершить в сентябре 2022 года, после чего в рабочем режиме будет запущено движение по улице Гвардейской и проспекту Победы.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что вдоль Вознесенского тракта в Казани появится 11 жилых комплексов. Помимо этого, там построят 6 школ, 14 детских садов и поликлинику.

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