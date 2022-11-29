 Строительство горбольницы № 5 в Челнах может войти в программу 2023 года
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Строительство горбольницы № 5 в Челнах может войти в программу 2023 года

Сейчас идет проектирование объекта.

Республика
29 ноября 2022  15:31
Автор:
Эдуард Салихов

Строительство горбольницы № 5 в Челнах может войти в федеральную программу на 2023-2024 годы. Наиболее целесообразно построить новую больницу, чем модернизировать старую, сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«Сейчас идет проектирование объекта. На следующей неделе буду в Москве, будем встречаться с депутатами Госдумы, с министром, чтобы данный объект вошел в федеральную программу на 2023-2024 годы», — сообщил он.

Напомним, ранее журналистка Ксения Собчак сообщала о якобы полуразрушенном состоянии городской больницы №5 в Набережных Челнах. В Министерстве здравоохранения Татарстана прокомментировали публикацию, подчеркнув, что в здании каждый год проводится ремонт, а блогер использовала старые фото.

«Обшарпанные стены и подоконники, треснутый потолок, отсутствие плафона, заклеенный линолеум. Но самое мое любимое — конечно же, туалет. Тут даже описания не нужно, достаточно взглянуть», - написала Собчак в своем Telegram-канале.

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