Строительство горбольницы № 5 в Челнах может войти в программу 2023 года

Строительство горбольницы № 5 в Челнах может войти в федеральную программу на 2023-2024 годы. Наиболее целесообразно построить новую больницу, чем модернизировать старую, сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«Сейчас идет проектирование объекта. На следующей неделе буду в Москве, будем встречаться с депутатами Госдумы, с министром, чтобы данный объект вошел в федеральную программу на 2023-2024 годы», — сообщил он.

Напомним, ранее журналистка Ксения Собчак сообщала о якобы полуразрушенном состоянии городской больницы №5 в Набережных Челнах. В Министерстве здравоохранения Татарстана прокомментировали публикацию, подчеркнув, что в здании каждый год проводится ремонт, а блогер использовала старые фото.

«Обшарпанные стены и подоконники, треснутый потолок, отсутствие плафона, заклеенный линолеум. Но самое мое любимое — конечно же, туалет. Тут даже описания не нужно, достаточно взглянуть», - написала Собчак в своем Telegram-канале.