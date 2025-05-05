Строительство канатной дороги в Казани подорожало до 6 млрд рублей

Проект канатной дороги от парка Горького до стадиона «Ак Барс Арена» столкнулся с трудностями. Стоимость строительства выросла с первоначальных 1,5 млрд до 6 млрд рублей, сообщили в Агентстве инвестиционного развития Татарстана.

В настоящее время проект не прошел экспертизу и не получил все необходимые разрешения. Глава агентства Талия Минуллина подтвердила увеличение бюджета, но не уточнила детали, пообещав предоставить дополнительную информацию после одобрения документов.

По данным источников, рост стоимости связан со сложной логистикой и колебаниями валютных курсов. Ранее главный архитектор проекта Михаил Гордеев заявлял, что расходы составят не менее 4,5 млрд рублей, при этом инвестор готов вложить только 1 млрд.