Строительство Московского проспекта в Челнах подорожало на 63 млн рублей

Строительство Московского проспекта в Набережных Челнах стало дороже на 63 млн рублей, в пересчете на цены 2022 года. Об этом сообщил мэр Челнов Наиль Магдеев на открытии нового детского сада в ЖК «Притяжение».

«Мы планируем реализовать данный проект через одну из федеральных программ, эти программы сегодня прорабатываем. Необходимая сумма на строительство – более 1 миллиарда 400 миллионов рублей в ценах 2022 года», – сообщил Магдеев.

В прошлом году эта сумма равнялась 1,337 млрд рублей. По его словам, строительство проспекта может начаться уже в этом году.

Особенно заинтересованы в строительстве дороги жители 69 комплекса, поэтому мэр в первую очередь обратил внимание на транспортную доступность для них.

«Мы смогли продолжить улицу 40 лет Победы с одной стороны. Потом от кольца завода двигателей еще вторую дорогу завести в микрорайон», – отметил мэр.

Магдеев напомнил, что строительством подобных объектов занимаются именно муниципальные власти.